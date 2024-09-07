В зоне проведения СВО пал рядовой из Коми

Житель Коми погиб в ходе проведения специальной военной операции. Глава региона выразил соболезнования родным и близким в своих социальных сетях.

Глава Коми Владимир Уйба выразил свои глубочайшие соболезнования родным и близким гвардии рядового Руслана Ивановича Зезегова, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.

В своем обращении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», глава региона отметил мужество и самоотверженность Зезегова, который отдал свою жизнь за защиту Родины.

Руслан Иванович родился в селе Усть-Кулом, проживал в селе Носим. Он служил в должности номера расчёта гранатомётного отделения и проявил высочайший героизм на поле боя. Как отметил Владимир Уйба, Зезегов пал смертью храбрых, защищая свою страну от угроз, стоявших перед ней.