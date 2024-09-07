В зоне проведения СВО пал рядовой из Коми
- 16:00 7 сентября
- 16+
- Анастасия Амелькина
Житель Коми погиб в ходе проведения специальной военной операции. Глава региона выразил соболезнования родным и близким в своих социальных сетях.
Глава Коми Владимир Уйба выразил свои глубочайшие соболезнования родным и близким гвардии рядового Руслана Ивановича Зезегова, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.
В своем обращении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», глава региона отметил мужество и самоотверженность Зезегова, который отдал свою жизнь за защиту Родины.
Руслан Иванович родился в селе Усть-Кулом, проживал в селе Носим. Он служил в должности номера расчёта гранатомётного отделения и проявил высочайший героизм на поле боя. Как отметил Владимир Уйба, Зезегов пал смертью храбрых, защищая свою страну от угроз, стоявших перед ней.
«Мы будем чтить его имя, передавая от поколения к поколению священную память о подвиге всех наших земляков. Вечная слава верному сыну Отечества, вечная ему память,»- пишет глава Коми.