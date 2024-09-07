В одном из городов Коми уже начался отопительный сезон

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми начали подключать квартирные дома к отоплению. Ранее социальные объекты уже начали отапливать. С 5 сентября в Сосногорском районе, согласно Постановлению администрации, стартовал отопительный сезон. Социальные объекты начали подключать еще 2 сентября. Об этом сообщает администрация города.

На сайте администрации района жители могут ознакомиться с графиками включения отопления в многоквартирных домах города Сосногорск и ГП «Нижний Одес». В ГП «Войвож» отопительная система для всех объектов, включая многоквартирные дома (МКД), запускается одновременно. Для получения информации о подключении вашего МКД к отоплению, необходимо связаться с вашей управляющей компанией.