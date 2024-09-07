В Росавиации рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8

Черные ящики вертолета Ми-8, который разбился на Камчатке, в порядке. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с руководителем региона Владимиром Солодовым, пишет РБК.

Напомним, что вертолет исчез 31 августа на Камчатке. На борту были 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. На следующий день обломки нашли недалеко от места последней связи. 2 сентября МЧС сообщил, что на месте трагедии погибли все 22 человека.