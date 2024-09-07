В Росавиации рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8
- 16:45 7 сентября
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- Анастасия Амелькина
Черные ящики вертолета Ми-8, который разбился на Камчатке, в порядке. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с руководителем региона Владимиром Солодовым, пишет РБК.
Напомним, что вертолет исчез 31 августа на Камчатке. На борту были 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. На следующий день обломки нашли недалеко от места последней связи. 2 сентября МЧС сообщил, что на месте трагедии погибли все 22 человека.
По словам Ядрова, на месте происшествия работают две комиссии — одна от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и вторая от Росавиации и Ространснадзора. Черные ящики вертолета отправят в Москву. Также он добавил, что у компании "Витязь-Аэро", которой принадлежал вертолет, уже были проблемы с безопасностью. Но после замечаний они их исправили и продолжили работу.
"Понимаем, что многих жителей Камчатки нельзя оставить без авиасообщения. Ситуация сложная, но мы будем стараться избежать социальной напряженности," — отметил глава Росавиации.
Следственный комитет рассматривает две главные версии катастрофы — ошибка пилота и техническая неисправность. Начато расследование по статье 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более людей).
В 2021 году Росавиация запретила "Витязь-Аэро" перевозить пассажиров после другого крушения Ми-8 на Камчатке. Тогда вертолет упал в Курильское озеро, на борту были 13 туристов и три члена экипажа. В результате погибли восемь человек, восемь выжили. Через год компанию вновь допустили к перевозкам, и весной 2022 года она возобновила работу.