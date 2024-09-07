Бабье лето отменяется: Роман Вильфанд предрек аномальные для осени холода из-за Ла-Ниньи

С приближением осени 2024 года вероятность начала климатического явления Ла-Нинья составляет 60-70%. Однако, как отметил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, его влияние на атмосферу будет менее значительным, чем обычно, из-за высокой температуры Мирового океана вне тропиков. Это связано с тем, что предшествующее явление Эль-Ниньо было настолько интенсивным, что привело к экстремально теплой воде в умеренных широтах Тихого и Атлантического океанов. Такая ситуация оказывает влияние на глобальную температуру и будет продолжать сказываться в обозримом будущем.

Вильфанд также отметил, что 2024 год уже побил температурные рекорды 2023 года, и вполне вероятно, что эта тенденция сохранится до конца года. Несмотря на ожидания, что Ла-Нинья может немного замедлить рост температуры, климатологи считают, что глобальное потепление будет продолжаться, и в ближайшие месяцы не ожидается значительного похолодания.