Жители Коми завоевали дипломы лауреатов на фестивале славянского искусства «Русское поле»
- 22:45 7 сентября
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- Анастасия Амелькина
Жители Коми доказали своё мастерство и талант, завоевав дипломы лауреатов на престижном фестивале славянского искусства «Русское поле». Об этом информирует Владимир Уйба.
Этот межрегиональный творческий фестиваль является настоящим событием в культурной жизни России. Он направлен на популяризацию российской культуры, богатейшей истории нашей страны, и семейных ценностей, а также на сохранение и развитие традиций, и укрепление взаимосвязи между поколениями. Мероприятие собрало участников из 66 различных регионов Российской Федерации, а также представителей из Китая и Узбекистана, что подчёркивает его международный статус и значимость.
Наши земляки вернулись домой не с пустыми руками, а с заслуженными наградами и признанием своих трудов. Они завоевали дипломы лауреатов в нескольких номинациях, демонстрируя высокое мастерство и творческий потенциал.
В частности, наши таланты были отмечены в номинациях:
- «Лучшая коллекция одежды», что подчеркивает дизайнерские и кутюрные способности наших мастеров, создающих уникальные и стилистически богатые образы.
- «Лучший товаропроизводитель», данная награда является признанием качества и инноваций в товарной продукции, произведенной в нашем регионе.
- «Лучший народный мастер», что демонстрирует искреннюю преданность традициям и умение бережно сохранять культурное наследие, передавая его новому поколению.