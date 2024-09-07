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Жители Коми завоевали дипломы лауреатов на фестивале славянского искусства «Русское поле»

Жители Коми завоевали дипломы лауреатов на фестивале славянского искусства «Русское поле»Фото со страницы Владимира Уйбы

Жители Коми доказали своё мастерство и талант, завоевав дипломы лауреатов на престижном фестивале славянского искусства «Русское поле». Об этом информирует Владимир Уйба.

Этот межрегиональный творческий фестиваль является настоящим событием в культурной жизни России. Он направлен на популяризацию российской культуры, богатейшей истории нашей страны, и семейных ценностей, а также на сохранение и развитие традиций, и укрепление взаимосвязи между поколениями. Мероприятие собрало участников из 66 различных регионов Российской Федерации, а также представителей из Китая и Узбекистана, что подчёркивает его международный статус и значимость.

Наши земляки вернулись домой не с пустыми руками, а с заслуженными наградами и признанием своих трудов. Они завоевали дипломы лауреатов в нескольких номинациях, демонстрируя высокое мастерство и творческий потенциал.

В частности, наши таланты были отмечены в номинациях:

  • «Лучшая коллекция одежды», что подчеркивает дизайнерские и кутюрные способности наших мастеров, создающих уникальные и стилистически богатые образы.
  • «Лучший товаропроизводитель», данная награда является признанием качества и инноваций в товарной продукции, произведенной в нашем регионе.
  • «Лучший народный мастер», что демонстрирует искреннюю преданность традициям и умение бережно сохранять культурное наследие, передавая его новому поколению.

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