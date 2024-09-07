Жители Коми завоевали дипломы лауреатов на фестивале славянского искусства «Русское поле»

Жители Коми доказали своё мастерство и талант, завоевав дипломы лауреатов на престижном фестивале славянского искусства «Русское поле». Об этом информирует Владимир Уйба.

Этот межрегиональный творческий фестиваль является настоящим событием в культурной жизни России. Он направлен на популяризацию российской культуры, богатейшей истории нашей страны, и семейных ценностей, а также на сохранение и развитие традиций, и укрепление взаимосвязи между поколениями. Мероприятие собрало участников из 66 различных регионов Российской Федерации, а также представителей из Китая и Узбекистана, что подчёркивает его международный статус и значимость.