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Азербайджан не поддерживает санкции против России

Азербайджан не поддерживает санкции против РоссииФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании. Об этом со ссылкой на слова президента Азербайджана пишут РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Международном форуме в итальянском Черноббио заявил, что Азербайджан не поддержит санкции против России. Он подчеркнул, что у его страны хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, и Азербайджан выступает за территориальную целостность и суверенитет всех стран. Однако, Алиев отметил, что Азербайджан никогда не был частью антироссийской санкционной кампании и не собирается участвовать в ней.

Алиев также выразил готовность Баку помочь в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой. Он пояснил, что Азербайджан поддерживает тесные связи с обеими странами, поскольку все они ранее входили в состав СССР. По его словам, Азербайджан может сыграть важную роль в этом процессе благодаря прагматичному подходу к отношениям с обеими сторонами.

Президент пояснил, что если потребуется участие Азербайджана в урегулировании конфликта, то страна готова это сделать. Визит Алиева в Италию состоялся по приглашению президента Серджо Маттареллы. Алиев также напомнил, что в декабре прошлого года отметил трудности экономического роста из-за санкций против двух основных торговых партнеров Азербайджана — России и Ирана.

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