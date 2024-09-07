Азербайджан не поддерживает санкции против России
- 08:30 7 сентября
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- Анастасия Амелькина
Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании. Об этом со ссылкой на слова президента Азербайджана пишут РИА Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Международном форуме в итальянском Черноббио заявил, что Азербайджан не поддержит санкции против России. Он подчеркнул, что у его страны хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, и Азербайджан выступает за территориальную целостность и суверенитет всех стран. Однако, Алиев отметил, что Азербайджан никогда не был частью антироссийской санкционной кампании и не собирается участвовать в ней.
Алиев также выразил готовность Баку помочь в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой. Он пояснил, что Азербайджан поддерживает тесные связи с обеими странами, поскольку все они ранее входили в состав СССР. По его словам, Азербайджан может сыграть важную роль в этом процессе благодаря прагматичному подходу к отношениям с обеими сторонами.
Президент пояснил, что если потребуется участие Азербайджана в урегулировании конфликта, то страна готова это сделать. Визит Алиева в Италию состоялся по приглашению президента Серджо Маттареллы. Алиев также напомнил, что в декабре прошлого года отметил трудности экономического роста из-за санкций против двух основных торговых партнеров Азербайджана — России и Ирана.