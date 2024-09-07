Азербайджан не поддерживает санкции против России

Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании. Об этом со ссылкой на слова президента Азербайджана пишут РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Международном форуме в итальянском Черноббио заявил, что Азербайджан не поддержит санкции против России. Он подчеркнул, что у его страны хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, и Азербайджан выступает за территориальную целостность и суверенитет всех стран. Однако, Алиев отметил, что Азербайджан никогда не был частью антироссийской санкционной кампании и не собирается участвовать в ней.