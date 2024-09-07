В Коми авторы социальных проектов могут получить полтора миллиона рублей

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Молодые авторы социальных проектов Коми могут получить поддержку до 1 500 000 рублей в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты "Двигай сообщества"». Об этом сообщает «Ресурсный молодёжный центр». 26 августа стартовал конкурс «Двигай сообщества», организованный Росмолодёжь.Гранты для тех, кто хочет развивать студенческие сообщества ссузов. Конкурс продлится до 26 сентября 2024 года, участвовать в нём можно через сайт.

Максимальный грант — 1 500 000 рублей. Принять участие могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый участник может подать только одну заявку с одним проектом в одной номинации: #двигай_сообщества. Эта номинация включает проекты, направленные на поддержку и развитие студенческих сообществ ссузов.