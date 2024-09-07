Коми вошла в число лидеров Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2024»

Масштабное мероприятие, собравшее под своей эгидой более 350 школьников в возрасте от 10 до 12 лет, состоялось в Екатеринбурге и объединило участников из 86 регионов России. Конкурсанты соревновались в своих знаниях и умениях на шести различных станциях:

Знатоки правил дорожного движения: здесь школьники демонстрировали глубокие знания ПДД и умение применять их на практике.

Основы оказания первой помощи: важный этап, где ребята показывали навыки, которые могут спасти жизнь в экстренной ситуации.

Автогородок: участок, имитирующий реальные условия дорожного движения, где нужно было проявить внимательность и аккуратность.

Фигурное вождение велосипеда и средств индивидуальной мобильности (СИМ): тут юные инспекторы демонстрировали ловкость и координацию на дороге.

Основы безопасности жизнедеятельности: задания, связанные с жизненными ситуациями, где безопасность играет ключевую роль.

Творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения»: участники представили свои креативные подходы к пропаганде правил безопасности на дорогах.

Особенно приятно отметить успехи нашего региона: на этапе «Знание основ оказания первой помощи» команда из Коми продемонстрировала высочайший уровень подготовки и заняла первое место. Эти результаты - свидетельство тщательной работы преподавателей и руководителей команд, а также высокого уровня осведомленности и ответственности самих детей. Мероприятие «Безопасное колесо - 2024» не только помогает школьникам развивать необходимые для современного общества навыки, но и способствует формированию у них сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности на дорогах.