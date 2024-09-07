Россия войдет в высшую лигу стран с высокоскоростным движением
- 14:30 7 сентября
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- Анастасия Амелькина
Россия станет ведущей страной в мире высокоскоростных железных дорог, когда завершит текущий проект их строительства. Об этом рассказал министр транспорта Роман Старовойт в интервью РИА Новости.
«Это больше, чем просто новая железнодорожная линия, это принципиально новые технологии. Завершив этот проект, Россия присоединится к странам с развитым высокоскоростным движением. Мы используем исключительно российские технологии — от подвижного состава до систем управления, энергоснабжения и транспортных узлов», — заявил министр.
По его словам, успех проекта принесет пользу не только регионам, где пройдёт первая линия, но и всем вовлеченным предприятиям. Высокоскоростные железные дороги - это линии, где поезда могут развивать скорость от 200 до 400 км/ч. Пока таких дорог в России нет. Первый проект соединит Москву и Санкт-Петербург, и его завершение запланировано на 2028 год. В будущем планируется создание сети таких дорог по всей стране.
Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти высокоскоростных магистралей. По плану, после линии Москва-Санкт-Петербург, будет построена дорога в Екатеринбург, затем в Адлер, Минск и Рязань.