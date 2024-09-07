Россия войдет в высшую лигу стран с высокоскоростным движением

«Это больше, чем просто новая железнодорожная линия, это принципиально новые технологии. Завершив этот проект, Россия присоединится к странам с развитым высокоскоростным движением. Мы используем исключительно российские технологии — от подвижного состава до систем управления, энергоснабжения и транспортных узлов», — заявил министр.

По его словам, успех проекта принесет пользу не только регионам, где пройдёт первая линия, но и всем вовлеченным предприятиям. Высокоскоростные железные дороги - это линии, где поезда могут развивать скорость от 200 до 400 км/ч. Пока таких дорог в России нет. Первый проект соединит Москву и Санкт-Петербург, и его завершение запланировано на 2028 год. В будущем планируется создание сети таких дорог по всей стране.