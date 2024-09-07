Посадил у выгребной ямы — и откачка больше не будет нужна: работает как насос — не растение, а ассенизатор какой-то
- 13:35 7 сентября
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- Служба новостей
Сливные ямы и септики часто вызывают множество проблем для владельцев участков, особенно если они находятся в низинах или близко к грунтовым водам. В таких условиях регулярная откачка выгребной ямы становится необходимой, что затратно и неудобно.
Немногие знают, что некоторые растения природным образом осушают грунт, работая как своеобразные природные «насосы». Один из возможных способов уменьшить частоту и затраты на откачку стоков — высадить такие растения недалеко от септика или за пределами участка.
Особое внимание заслуживают некоторые деревья. Например, тополь, который способен поглощать до 900 литров воды в сутки. Однако его размеры делают его неподходящим для небольших участков.
Отличной альтернативой может стать ель, которая потребляет до 300 литров воды в день. Это красивое дерево все чаще используется в ландшафтном дизайне приусадебных территорий. Ель способна добывать воду в радиусе 7-12 метров от своего ствола, что нужно учитывать при планировании посадки.
Высадив ель, можно частично решить проблему излишнего увлажнения участка и сократить расходы на регулярную откачку ямы. Конечно, потребуется время, чтобы деревце подросло, но в будущем оно станет надежным помощником, считают эксперты с форума Forumhouse.