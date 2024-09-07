В Коми появился дополнительный рейс на перелёт Сыктывкар - Воркута

АО «Комиавиатранс» объявляет о запуске онлайн-продажи билетов на дополнительный рейс в Воркуту. Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.

Этот новый рейс станет отличным решением для тех, кто планирует свои поездки заранее и предпочитает комфорт и удобство самых современных сервисов. Перевозка будет осуществляться на проверенном временем и надёжном самолёте АН-24, что обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта для пассажиров.