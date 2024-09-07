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В Коми появился дополнительный рейс на перелёт Сыктывкар - Воркута

В Коми появился дополнительный рейс на перелёт Сыктывкар - Воркута Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

АО «Комиавиатранс» объявляет о запуске онлайн-продажи билетов на дополнительный рейс в Воркуту. Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.

Этот новый рейс станет отличным решением для тех, кто планирует свои поездки заранее и предпочитает комфорт и удобство самых современных сервисов. Перевозка будет осуществляться на проверенном временем и надёжном самолёте АН-24, что обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта для пассажиров.

Подробное расписание рейсов на 8 сентября 2024 года выглядит следующим образом:

Рейс ИГ-163:

Вылет из Сыктывкара в 08:30

Прибытие в Воркуту в 11:00

Рейс ИГ-164:

Обратный вылет из Воркуты в 12:00

Прибытие в Сыктывкар в 14:30

АН-24, использующийся для этих перевозок, известен своей надёжностью и долговечностью, что делает его идеальным выбором для таких маршрутов. Не упустите возможность воспользоваться этим дополнительным рейсом и забронировать билеты заранее, чтобы обеспечить себе удобное и комфортное путешествие. Онлайн-продажа уже открыта на официальном сайте АО «Комиавиатранс», что делает процесс бронирования максимально простым и доступным для всех.

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