В Коми появился дополнительный рейс на перелёт Сыктывкар - Воркута
- 20:15 7 сентября
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- Анастасия Амелькина
АО «Комиавиатранс» объявляет о запуске онлайн-продажи билетов на дополнительный рейс в Воркуту. Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.
Этот новый рейс станет отличным решением для тех, кто планирует свои поездки заранее и предпочитает комфорт и удобство самых современных сервисов. Перевозка будет осуществляться на проверенном временем и надёжном самолёте АН-24, что обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта для пассажиров.
Подробное расписание рейсов на 8 сентября 2024 года выглядит следующим образом:
Рейс ИГ-163:
Вылет из Сыктывкара в 08:30
Прибытие в Воркуту в 11:00
Рейс ИГ-164:
Обратный вылет из Воркуты в 12:00
Прибытие в Сыктывкар в 14:30
АН-24, использующийся для этих перевозок, известен своей надёжностью и долговечностью, что делает его идеальным выбором для таких маршрутов. Не упустите возможность воспользоваться этим дополнительным рейсом и забронировать билеты заранее, чтобы обеспечить себе удобное и комфортное путешествие. Онлайн-продажа уже открыта на официальном сайте АО «Комиавиатранс», что делает процесс бронирования максимально простым и доступным для всех.