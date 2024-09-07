Всю жизнь стираем неправильно: вот что нужно добавить в барабан - лучше отбеливателя

Полотенца — незаменимый элемент каждого дома. Но как же вернуть им первоначальную свежесть и белизну? Хорошая новость: существуют проверенные народные методы, которые позволяют отбелить полотенца без значительных затрат.

Кипячение с хозяйственным мылом. Этот метод использовался еще нашими бабушками. Натрите хозяйственное мыло на тёрке и добавьте стружку в кипящую воду. Поместите полотенца в этот раствор и кипятите 15–20 минут. Затем прополощите их в чистой воде. Этот способ устраняет пятна и возвращает полотенцам белизну. Сода и нашатырный спирт. Смешайте 5 столовых ложек соды, 2 столовые ложки нашатырного спирта и 5 литров воды. Замочите полотенца в этом растворе на 3–4 часа, затем постирайте обычным способом. Этот метод помогает избавиться даже от застарелых пятен и освежить полотенца. Горчица. Смешайте горчичный порошок с горячей водой до состояния кашицы. Нанесите полученную смесь на влажные полотенца и оставьте на несколько часов. Затем постирайте их обычным способом. Горчичный порошок эффективно удаляет пятна и придаёт полотенцам приятный аромат. Перекись водорода и нашатырный спирт. Добавьте в горячую воду по 2 столовые ложки перекиси водорода и нашатырного спирта. Замочите полотенца в этом растворе на 30–60 минут, затем прополощите их в холодной воде. Этот способ помогает устранить желтизну и серость полотенец. Растительное масло. Добавьте в кипящую воду по 2 столовые ложки сухого отбеливателя, стирального порошка и растительного масла, затем замочите в этом растворе полотенца на несколько часов. После этого постирайте их как обычно. Этот метод помогает избавиться от застарелых пятен и освежить полотенца.

Эти народные методы помогут вам вернуть полотенцам их первоначальный вид и продлить срок их службы, пишет sevastopolmedia.ru.