В Коми более 300 туристов прокатились на ретро-паровозе

В Республике Коми ретропоезд привлёк две тысячи туристов. Об этом пишет Минэкономразвития региона. С 1 по 31 августа 2024 года Финно-угорский этнопарк организовывал исторические путешествия на ретропаровозе «Лебедянка». За этот период уникальный железнодорожный состав совершил семь поездок в старинное село Усть-Вымь и город Микунь, позволив 389 туристам погрузиться в атмосферу провинциальной жизни.

Путешествие в прошлое начиналось прямо на перроне, где машинисты и проводницы встречали туристов в костюмах, стилизованных под форму железнодорожников 40-х годов XX века. Посетители могли подняться в кабину машиниста и позвонить в вокзальный колокол, которым раньше подавали сигнал к отправлению поезда. Поездка проходила в современных вагонах с мягкими сиденьями, где туристов ждали викторины, конкурсы и увлекательная экскурсия.

В Усть-Выми гостей ждали экскурсии в Михайло-Архангельский монастырь, Историко-этнографический музей и музейный объект «Крестьянская усадьба». В Микуне туристы посещали Музей истории города Микунь, федеральную мастерскую по компетенции "Окрас автомобилей" при Микуньском филиале Сыктывкарского автомеханического техникума и храм Успения Пресвятой Богородицы.