Компании Коми стали лауреатами Всероссийской премии «Экспортер года»

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Компании из Республики Коми стали победителями премии «Экспортер года» для Северо-Западного федерального округа. Об этом информирует Минэкономразвития региона.

В Светлогорске Калининградской области прошла церемония награждения победителей премии «Экспортер года». Компании из Республики Коми заняли призовые места в двух номинациях.

В категории «крупный бизнес» третье место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» завоевала компания ООО «Комитекс ГЕО».

В категории «малое и среднее предпринимательство» третье место в той же номинации заняла компания ООО «Печора Север Лес».

Премия «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Она присуждается организациям и предпринимателям, добившимся успеха в экспорте несырьевой и неэнергетической продукции. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Евгений Мазур поздравил победителей: