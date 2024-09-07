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Компании Коми стали лауреатами Всероссийской премии «Экспортер года»

Компании Коми стали лауреатами Всероссийской премии «Экспортер года» Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Компании из Республики Коми стали победителями премии «Экспортер года» для Северо-Западного федерального округа. Об этом информирует Минэкономразвития региона.

В Светлогорске Калининградской области прошла церемония награждения победителей премии «Экспортер года». Компании из Республики Коми заняли призовые места в двух номинациях.

В категории «крупный бизнес» третье место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» завоевала компания ООО «Комитекс ГЕО».

В категории «малое и среднее предпринимательство» третье место в той же номинации заняла компания ООО «Печора Север Лес».

Премия «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Она присуждается организациям и предпринимателям, добившимся успеха в экспорте несырьевой и неэнергетической продукции. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Евгений Мазур поздравил победителей:

«Спасибо нашим предпринимателям за производство качественной продукции, которая признана на международном уровне. Несмотря на трудности, вы продолжаете развиваться, экспортировать и готовы к диалогу с потребителями. Поздравляю вас с достижениями и желаю успехов!».

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