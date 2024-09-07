Компании Коми стали лауреатами Всероссийской премии «Экспортер года»
- 23:20 7 сентября
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- Анастасия Амелькина
Компании из Республики Коми стали победителями премии «Экспортер года» для Северо-Западного федерального округа. Об этом информирует Минэкономразвития региона.
В Светлогорске Калининградской области прошла церемония награждения победителей премии «Экспортер года». Компании из Республики Коми заняли призовые места в двух номинациях.
В категории «крупный бизнес» третье место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» завоевала компания ООО «Комитекс ГЕО».
В категории «малое и среднее предпринимательство» третье место в той же номинации заняла компания ООО «Печора Север Лес».
Премия «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Она присуждается организациям и предпринимателям, добившимся успеха в экспорте несырьевой и неэнергетической продукции. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Евгений Мазур поздравил победителей:
«Спасибо нашим предпринимателям за производство качественной продукции, которая признана на международном уровне. Несмотря на трудности, вы продолжаете развиваться, экспортировать и готовы к диалогу с потребителями. Поздравляю вас с достижениями и желаю успехов!».