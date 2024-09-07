За сутки в Коми сгорело две дачи

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за сутки сгорели два дачных дома и деревянный сарай. О происшествия сообщает МЧС региона. 7 сентября 2024 года в Печоре на улице Н. Островского загорелся деревянный сарай. 10 огнеборцев ликвидировали горение на площади в 112 квадратных метров. Причины возгорания на данный момент устанавливаются дознавателями ГПН. Никто не пострадал.

6 сентября в Сыктывкаре сотрудникам МЧС пришлось дважды выезжать на вызовы в дачные массивы. Первое сообщение поступило с Дырносского СК. В СНТ Кедр из-за нарушений требований пожарной безопасности при использовании печи загорелся дом. 15 огнеборцев и 5 единиц техники потушили горение площадью 30 квадратных метров.