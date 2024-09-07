Linkin Park объявила о возвращении на сцену

Американская рок-группа Linkin Park, впервые после трагической смерти их фронтмена Честера Беннингтона в 2017 году, анонсировала выпуск нового студийного альбома. Об этом пишут РИА Новости.

На официальной странице Linkin Park в социальной сети Facebook (соцсеть, признанная в России экстремистской) было опубликовано сообщение: "Спасибо, что настроились на нашу волну. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября".