Linkin Park объявила о возвращении на сцену
- 10:45 7 сентября
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- Анастасия Амелькина
Американская рок-группа Linkin Park, впервые после трагической смерти их фронтмена Честера Беннингтона в 2017 году, анонсировала выпуск нового студийного альбома. Об этом пишут РИА Новости.
На официальной странице Linkin Park в социальной сети Facebook (соцсеть, признанная в России экстремистской) было опубликовано сообщение: "Спасибо, что настроились на нашу волну. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября".
Загадочное и интригующее название альбома вызывает любопытство, обещая вдохновляющие и, возможно, новой гранью осмыслённые музыкальные произведения. Новый альбом будет включать 11 треков, каждый из которых может стать очередной жемчужиной в богатой дискографии группы.
Для представления этого нового этапа в истории коллектива Linkin Park провела прямой эфир ночью, вызвав оживлённые обсуждения и эмоции среди зрителей. В ходе трансляции музыканты представили новую вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колин Бриттейн, которые присоединились к группе. Однако прежний барабанщик, Роб Бурдон, остался вне состава коллектива.
Не ограничиваясь лишь выпуском альбома, на сайте группы появилась информация о предстоящем мировом турне в поддержку "From Zero". Это турне обещает стать важным событием для всех почитателей творчества Linkin Park. Ожидается, что концерты пройдут уже этой осенью, и множество фанатов получит возможность увидеть группу в новом составе и услышать их свежие композиции вживую.