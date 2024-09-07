Опубликован обновленный график выхода на пенсию для россиян - пункты по годам

В 2018 году в России было принято последовательное повышение пенсионного возраста. Это значительное изменение коснулось всех возрастных групп, начиная с тех, кто родился в середине 1950-х годов и младше. До этого момента возраст для выхода на пенсию не менялся с 1932 года, что требовало реформирования пенсионной системы, чтобы она соответствовала текущим экономическим и демографическим реалиям.

Новые положения вводились постепенно, предоставляя гражданам время на адаптацию к новым условиям. Власти России учитывали важность поддержания социальной справедливости и сохранения льгот для некоторых категорий граждан, таких как многодетные матери и трудящиеся, имеющие длительный стаж. Эти меры призваны обеспечить стабильность пенсионной системы и способствовать более длинному и активному участию граждан в трудовой жизни.