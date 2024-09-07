В Коми стоимость дизельного топлива остаётся неизменной

В Коми автомобильный бензин подорожал на 0, 02%, в то время как стоимость дизельного топлива осталась прежней. Об этом сообщает Комистат.

С 27 августа по 2 сентября 2024 года в регионе подорожали нефтепродукты. Бензин марки АИ-98 по сравнению с ценами на 26 августа стал дороже на 0,82 процента. При этом изменения не касаются бензина марки АИ-92, на протяжении месяца (с 12 августа) стоимость за литр остаётся неизменной или меняется незначительно.