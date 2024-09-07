В Коми стоимость дизельного топлива остаётся неизменной
- 09:00 7 сентября
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- Анастасия Амелькина
В Коми автомобильный бензин подорожал на 0, 02%, в то время как стоимость дизельного топлива осталась прежней. Об этом сообщает Комистат.
С 27 августа по 2 сентября 2024 года в регионе подорожали нефтепродукты. Бензин марки АИ-98 по сравнению с ценами на 26 августа стал дороже на 0,82 процента. При этом изменения не касаются бензина марки АИ-92, на протяжении месяца (с 12 августа) стоимость за литр остаётся неизменной или меняется незначительно.
Сейчас цены на бензин варьируют от 48 до 75 рублей в зависимости от марки. Актуальные цены на нефтепродукты в городах Коми:
Сыктывкар
марки АИ-92 - 48,83 рублей за литр
марки АИ-95 - 57,40 рублей за литр
марки АИ-98 и выше – 74,18 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,25 рублей за литр
Ухта
марки АИ-92 - 49 рублей за литр
марки АИ-95 - 56,28 рублей за литр
марки АИ-98 и выше - 74,48 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,78 рублей за литр
Воркута
марки АИ-92 - 53,48 рублей за литр
марки АИ-95 - 56,97 рублей за литр
Дизельное топливо - 68,57 рублей за литр