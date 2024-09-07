Синоптики рассказали о погоде в Коми на 8 сентября

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми пройдёт небольшой дождь. Всё ещё сохраняется тёплая погода. Прогноз сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики. 8 сентября 2024 года в Коми ожидается переменная облачность. На севере региона ночью пройдёт кратковременный дождь, днём он усилится. В Республике поднимется ветер западной четверти с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. На северо-востоке Коми он усилится до 8-13 метров в секунду, на крайнем северо-востоке порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью может опустится +9…+14 градусов, местами до +4…+9°С. Это на пару градусов теплее предыдущего дня. Днём температурные значение поднимутся до +19...+24 °С, на севере это значение будет +13…+18, местами +8…+13 градусов. Также местами утром и ночью будет туман.