В пригородном посёлке Сыктывкара обустраивают противопожарный водоём
- 20:45 7 сентября
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- Анастасия Амелькина
В настоящее время в Коми продолжается активная работа по обеспечению населённых пунктов необходимыми средствами для борьбы с пожарными угрозами. Об этом сообщает администрация Сыктывкара.
В пригородном посёлке Верхняя Максаковка ведутся работы по обустройству противопожарного водоёма на улице 1-й Технологической, 82/1. Этот подземный резервуар вмещает 110 кубометров воды. Одной из главных сложностей при его строительстве стала транспортировка крупногабаритного резервуара. Несмотря на это, резервуар был успешно доставлен и установлен в котловане на специальном армированном бетонном основании.
По завершении всех строительных работ вблизи водозабора будет оборудована разворотная площадка для пожарных машин. В 2022 году в городском округе были построены два таких пожарных водоёма, а на следующий год запланировано завершение строительства еще одного.