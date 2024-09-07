В пригородном посёлке Сыктывкара обустраивают противопожарный водоём

В настоящее время в Коми продолжается активная работа по обеспечению населённых пунктов необходимыми средствами для борьбы с пожарными угрозами. Об этом сообщает администрация Сыктывкара.

В пригородном посёлке Верхняя Максаковка ведутся работы по обустройству противопожарного водоёма на улице 1-й Технологической, 82/1. Этот подземный резервуар вмещает 110 кубометров воды. Одной из главных сложностей при его строительстве стала транспортировка крупногабаритного резервуара. Несмотря на это, резервуар был успешно доставлен и установлен в котловане на специальном армированном бетонном основании.