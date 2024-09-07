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Житель Коми отдал мошенникам 310 тысяч рублей

Житель Коми отдал мошенникам 310 тысяч рублейФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Житель Печоры хотел купить запчасти для авто, но попался на обман мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В отдел полиции города Печора обратился 25-летний местный житель. Он рассказал, что на сайте известного автомагазина нашёл нужные запчасти и оставил свои контактные данные. На следующий день с ним связался "продавец" через мессенджер и предложил скидку при условии 100% предоплаты на карту главного бухгалтера компании. Молодой человек согласился и перевёл 310 тысяч рублей. После этого сайт перестал работать, а переписка была удалена. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

МВД по Республике Коми напоминает жителям региона, что перед покупками в Интернете нужно убедиться в подлинности сайта. Мошенники могут подделывать буквы символами, например, заменяя букву «о» на цифру «0».

Часто аферисты создают сайты-однодневки, поэтому важно проверить дату регистрации домена и отдавать предпочтение старым доменам. Также обязательно наличие протокола «https» и значка замка в адресной строке. Надежные сайты обычно указывают ИНН или ОГРН и контактные данные.

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