Житель Коми отдал мошенникам 310 тысяч рублей
- 16:30 7 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
Житель Печоры хотел купить запчасти для авто, но попался на обман мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
В отдел полиции города Печора обратился 25-летний местный житель. Он рассказал, что на сайте известного автомагазина нашёл нужные запчасти и оставил свои контактные данные. На следующий день с ним связался "продавец" через мессенджер и предложил скидку при условии 100% предоплаты на карту главного бухгалтера компании. Молодой человек согласился и перевёл 310 тысяч рублей. После этого сайт перестал работать, а переписка была удалена. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».
МВД по Республике Коми напоминает жителям региона, что перед покупками в Интернете нужно убедиться в подлинности сайта. Мошенники могут подделывать буквы символами, например, заменяя букву «о» на цифру «0».
Часто аферисты создают сайты-однодневки, поэтому важно проверить дату регистрации домена и отдавать предпочтение старым доменам. Также обязательно наличие протокола «https» и значка замка в адресной строке. Надежные сайты обычно указывают ИНН или ОГРН и контактные данные.