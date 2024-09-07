Житель Коми отдал мошенникам 310 тысяч рублей

Житель Печоры хотел купить запчасти для авто, но попался на обман мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В отдел полиции города Печора обратился 25-летний местный житель. Он рассказал, что на сайте известного автомагазина нашёл нужные запчасти и оставил свои контактные данные. На следующий день с ним связался "продавец" через мессенджер и предложил скидку при условии 100% предоплаты на карту главного бухгалтера компании. Молодой человек согласился и перевёл 310 тысяч рублей. После этого сайт перестал работать, а переписка была удалена. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».