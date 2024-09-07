Новый транспорт для Сыктывкара: автобусы для комфорта и безопасности
- 13:16 7 сентября
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- Анастасия Амелькина
Заместитель Председателя Правительства Республики Коми и министр финансов Владимир Казаков вручил ключи от семи новых автобусов главе Сыктывкара Владимиру Голдину. Об этом сообщает администрация города.
Владимир Казаков подчеркнул, что одна из приоритетных задач Правительства и муниципальных органов — обеспечить безопасное и комфортное передвижение населения. По словам министра финансов Коми, автобусы соответствуют всем стандартам безопасности и обеспечат надежный транспорт.
«Это не просто транспорт, а инвестиция в качество жизни наших граждан», — отметил Казаков.
Владимир Голдин сообщил, что в Сыктывкаре идет транспортная реформа. Жители Эжвы, Чова и Орбиты просят сократить интервалы движения транспорта, особенно в часы пик. По словам мэра столицы Коми, сейчас вводится дополнительный утренний рейс в Эжву для удобства горожан.
О важности модернизации автопарка говорили и другие официальные лица, такие как Валентина Жиделева, Александр Слободчиков, Светлана Литвина и Галина Лапшина. Автобусы были закуплены в рамках льготного лизинга с помощью средств Фонда Национального Благосостояния. По этой программе АО «Комиавтотранс» приобретает 42 автобуса: первые 5 были получены 19 июля 2024 года, еще 7 были переданы 6 сентября, остальные — до конца года.