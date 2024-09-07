Новый транспорт для Сыктывкара: автобусы для комфорта и безопасности

Фото администрации Сыктывкара

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми и министр финансов Владимир Казаков вручил ключи от семи новых автобусов главе Сыктывкара Владимиру Голдину. Об этом сообщает администрация города. Владимир Казаков подчеркнул, что одна из приоритетных задач Правительства и муниципальных органов — обеспечить безопасное и комфортное передвижение населения. По словам министра финансов Коми, автобусы соответствуют всем стандартам безопасности и обеспечат надежный транспорт. «Это не просто транспорт, а инвестиция в качество жизни наших граждан», — отметил Казаков.

Владимир Голдин сообщил, что в Сыктывкаре идет транспортная реформа. Жители Эжвы, Чова и Орбиты просят сократить интервалы движения транспорта, особенно в часы пик. По словам мэра столицы Коми, сейчас вводится дополнительный утренний рейс в Эжву для удобства горожан.