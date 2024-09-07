В Сыктывкаре сезон ремонта дорог близится к завершению
- 08:45 7 сентября
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре летом проходил ремонт дорог. Сейчас работы подходят к завершению. Об этом сообщает МКП «Дорожное хозяйство».
В столице Коми продолжаются ремонтные работы дорожного полотна. «Дорожное хозяйство» поделилось результатами и сообщило, на каком этапе находятся оставшиеся работы.
На 6 сентября 2024 года полностью готова автодорога Сыктывкар – Эжвинский район (участок от улицы Малышева до Петрозаводской). Также на 100% выполнены работы на улице Морозова – подъезд к автовокзалу, подъезд к кладбищу в Верхнем Чове и улица Ломоносова от Трудовой до Кузнечной.
Ремонт продолжается на улице Крутая. Там за неделю готовность выросла на 15 процентов. На 80 процентов сейчас готова Первомайская улица от Куратова до Красноармейской. За две недели готовность данного участка выросла в два раза. Также продолжают делать дорогу на улице Коммунистической от Октябрьского проспекта до улицы Морозова. За неделю там выполнили 20 процентов робот. Общая готовность улицы составляет 70%.