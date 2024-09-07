В Сыктывкаре сезон ремонта дорог близится к завершению

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре летом проходил ремонт дорог. Сейчас работы подходят к завершению. Об этом сообщает МКП «Дорожное хозяйство». В столице Коми продолжаются ремонтные работы дорожного полотна. «Дорожное хозяйство» поделилось результатами и сообщило, на каком этапе находятся оставшиеся работы.

На 6 сентября 2024 года полностью готова автодорога Сыктывкар – Эжвинский район (участок от улицы Малышева до Петрозаводской). Также на 100% выполнены работы на улице Морозова – подъезд к автовокзалу, подъезд к кладбищу в Верхнем Чове и улица Ломоносова от Трудовой до Кузнечной.