В Сыктывкаре пьяный мужчина ворвался на кухню одного из кафе и начал угрожать сотрудникам ножом

В столице Коми выпивший мужчина ворвался в рабочие помещения кафе и угрожал сотрудникам ножом. Сведения о случившемся сообщили работники частной охранной фирмы, обслуживающей это заведение.

Инцидент произошел 21 августа, но подробности стали известны только сейчас. Не совсем трезвый мужчина проник на кухню одного из кафе на улице Морозова через незапертый запасной выход. Он взял кухонный нож и начал угрожать персоналу.