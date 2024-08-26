В Сыктывкаре пьяный мужчина ворвался на кухню одного из кафе и начал угрожать сотрудникам ножом
- 20:30 26 августа
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- Инесса Богатая
В столице Коми выпивший мужчина ворвался в рабочие помещения кафе и угрожал сотрудникам ножом. Сведения о случившемся сообщили работники частной охранной фирмы, обслуживающей это заведение.
Инцидент произошел 21 августа, но подробности стали известны только сейчас. Не совсем трезвый мужчина проник на кухню одного из кафе на улице Морозова через незапертый запасной выход. Он взял кухонный нож и начал угрожать персоналу.
Перед самым приездом охранников персонал кафе, защищаясь, сумел нейтрализовать нападавшего при помощи подручных средств.
Неадекватного мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
Напомним, в мае этого года в Сыктывкаре произошел аналогичный случай, завершившийся трагедией. Житель города, находясь в нетрезвом состоянии, напал на курьера службы доставки суши, раздраженный запахом японской кухни. По факту смерти 31-летней женщины было возбуждено дело по статье об убийстве.