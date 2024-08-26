В Коми впервые поступили кресла-коляски для бойцов СВО: с помощью них военнослужащие смогут заниматься спортом

В Коми поступили три кресла-коляски для занятий спортом бойцов СВО. Одно из них получил ветеран боевых действий из Сыктывкара Дмитрий Малахов через программу фонда "Защитники Отечества".

Фонд помогает участникам спецоперации с тяжелыми ранениями и ампутациями, предоставляя технические средства реабилитации. Филиал фонда в Коми направил восемь пакетов документов на получение специальных кресел-колясок. Первые два шагающих кресла поступили в Инту, а три спортивные коляски – в Коми.