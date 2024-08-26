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В Коми впервые поступили кресла-коляски для бойцов СВО: с помощью них военнослужащие смогут заниматься спортом

В Коми впервые поступили кресла-коляски для бойцов СВО: с помощью них военнослужащие смогут заниматься спортомФото Фонда "Защитники отечества"

В Коми поступили три кресла-коляски для занятий спортом бойцов СВО. Одно из них получил ветеран боевых действий из Сыктывкара Дмитрий Малахов через программу фонда "Защитники Отечества".

Фонд помогает участникам спецоперации с тяжелыми ранениями и ампутациями, предоставляя технические средства реабилитации. Филиал фонда в Коми направил восемь пакетов документов на получение специальных кресел-колясок. Первые два шагающих кресла поступили в Инту, а три спортивные коляски – в Коми.

Дмитрий Малахов, инвалид 2 группы, получил коляску благодаря помощи социального координатора Ольги Андрущак, которая также содействовала восстановлению документов, организации медобслуживания и получению соцподдержки. Дмитрий успешно сдал экзамен на водительские права и планирует работать в сфере пассажирских перевозок. Он активно участвует в спортивных и культурных мероприятиях, недавно стал отцом во второй раз.

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