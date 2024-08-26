В Сыктывкаре мужчина украл сумку у местной жительницы прямо из шкафчика хранения в магазине
- 14:30 26 августа
- 12+
- Инесса Богатая
В дежурную часть УМВД России по Сыктывкару обратилась 23-летняя местная жительница. Женщина заявила о краже ее сумки из ящика хранения в магазине. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, потерпевшая рассказала, что при входе в супермаркет она оставила свой шоппер, в котором находились покупки на сумму около трех тысяч рублей, в ящике для хранения у входа в магазин. При выходе из здания девушка обнаружила, что сумка пропала, а ящик оказался пустым.
Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, полиция просмотрела записи с камер уличного видеонаблюдения и обратили внимание на одного мужчину, который внимательно наблюдал за входящими в магазин. Увидев заявительницу, он аккуратно проследовал за ней и через несколько минут поспешно вышел, держа ее сумку.
Отметим, что личность похитителя установили, его задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний. Кстати, нарушителем закона оказался ранее судимый местный житель.
Добавим, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.