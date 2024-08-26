Сбер фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон

Обзвоны происходят в отношении клиентов многих банков, в том числе Сбера. В России зафиксирован ряд хищений, однако Сберу удается эффективно защищать клиентов: система фрод-мониторинга банка успешно выявляет мошеннические звонки и автоматически предотвращает переводы злоумышленникам

Звонки поступают звездам шоу-бизнеса, высокопоставленным персонам, а также деятелям образования и науки. За последний месяц известно около десятка успешных случаев хищения, некоторые из них стали публичными.

Сотрудники службы кибербезопасности Сбера ведут системную работу по выявлению мошеннических номеров, с которых злоумышленники обзванивают россиян. Все номера попадают в специальную базу, информация из которой применяется для защиты клиентов банка от звонков мошенников.

Сведения о мошеннических реквизитах, в том числе номерах телефонов, используется для работы системы антифрода Сбера, эффективность которой в этом году достигла 99,8%, а также для работы бесплатного сервиса по определению мошеннических звонков в мобильном приложении СерБанк Онлайн. Таким образом банку удается предотвращать хищения.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: