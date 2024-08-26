Отъезд на дачу или в отпуск: как сыктывкарцам сэкономить на ЖКУ

Многие сыктывкарцы в течение лета проводили время на дачах и в отпусках – за пределами родного города. Можно ли не платить за время своего отсутствия в квартире счета за ЖКУ? «Про Город» выяснил – вправе ли наши читатели получить перерасчет и в каких случаях это возможно.

- Перерасчет платы за ЖКУ на время вашего отсутствия может быть произведен по нескольким услугам: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), газоснабжение, плата за лифт и вывоз мусора, - пояснили нашему изданию в регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми. - Некоторые услуги — отопление, содержание и ремонт жилфонда, телефон, коллективная антенна, радиоточка — не подлежат перерасчету независимо от присутствия иои отсутствия владельцев в своем жилье.

Запросить перерасчет платы за коммунальные платежи можно при соблюдении нескольких условий. Во-первых, это длительное отсутствие — когда дома никого не было более пяти суток подряд, не считая дней отъезда и возвращения. При этом неважно, где вы находились: на даче, в отпуске, в командировке, в больнице... Во-вторых, перерасчет можно сделать, только если в квартире или доме по техническим причинам не установлены счетчики. При их наличии начисления будут производиться по фактическому объему потребления коммунальных благ.