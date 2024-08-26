За минувшую неделю жители Коми перевели мошенникам почти 40 миллионов рублей

За последнюю неделю жители Коми потеряли 36 млн рублей, подвергшись различным мошенническим схемам. Интересно, что более половины жертв (33 из 47) были знакомы с методами обмана и считали, что могут их избежать, но, контакты с преступниками привели к утрате осторожности. Об инцидентах рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Так, 49-летняя сотрудница нефтедобывающего предприятия, после разговора с киберпреступниками, потеряла свыше 5, 4 млн рублей. Ее убедили, что она может попасть в долговую яму, если не будет следовать инструкциям звонивших. Лжеправоохранители вынудили ее перевести 2 млн личных средств и 3, 4 млн кредитных денег на так называемые "безопасные счета".