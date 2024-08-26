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За минувшую неделю жители Коми перевели мошенникам почти 40 миллионов рублей

За минувшую неделю жители Коми перевели мошенникам почти 40 миллионов рублейФото из архива

За последнюю неделю жители Коми потеряли 36 млн рублей, подвергшись различным мошенническим схемам. Интересно, что более половины жертв (33 из 47) были знакомы с методами обмана и считали, что могут их избежать, но, контакты с преступниками привели к утрате осторожности. Об инцидентах рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Так, 49-летняя сотрудница нефтедобывающего предприятия, после разговора с киберпреступниками, потеряла свыше 5, 4 млн рублей. Ее убедили, что она может попасть в долговую яму, если не будет следовать инструкциям звонивших. Лжеправоохранители вынудили ее перевести 2 млн личных средств и 3, 4 млн кредитных денег на так называемые "безопасные счета".

Похожая ситуация произошла с 60-летней воспитательницей детского сада из столицы республики. Через мессенджер ей написал человек, представившийся директором учреждения, и сообщил об утечке персональных данных сотрудников, после чего она ожидала звонка от службы федеральной безопасности. Затем мошенники, представляясь разными силовиками, убедили её перевести более 2, 6 млн рублей, чтобы предотвратить несанкционированный кредит.

Два жителей Сыктывкара стали жертвами обмана, стремясь заработать в интернете. Лжемаркетологи предложили им писать положительные отзывы и оценки на определённой торговой площадке. В результате 30-летний сотрудник образовательного учреждения потерял 330 тысяч рублей, а местный студент лишился более 480 тысяч кредитных денег.

В настоящее время по всем этим случаям сотрудники полиции Республики Коми возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

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