За минувшую неделю жители Коми перевели мошенникам почти 40 миллионов рублей
- 16:00 26 августа
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- Инесса Богатая
За последнюю неделю жители Коми потеряли 36 млн рублей, подвергшись различным мошенническим схемам. Интересно, что более половины жертв (33 из 47) были знакомы с методами обмана и считали, что могут их избежать, но, контакты с преступниками привели к утрате осторожности. Об инцидентах рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
Так, 49-летняя сотрудница нефтедобывающего предприятия, после разговора с киберпреступниками, потеряла свыше 5, 4 млн рублей. Ее убедили, что она может попасть в долговую яму, если не будет следовать инструкциям звонивших. Лжеправоохранители вынудили ее перевести 2 млн личных средств и 3, 4 млн кредитных денег на так называемые "безопасные счета".
Похожая ситуация произошла с 60-летней воспитательницей детского сада из столицы республики. Через мессенджер ей написал человек, представившийся директором учреждения, и сообщил об утечке персональных данных сотрудников, после чего она ожидала звонка от службы федеральной безопасности. Затем мошенники, представляясь разными силовиками, убедили её перевести более 2, 6 млн рублей, чтобы предотвратить несанкционированный кредит.
Два жителей Сыктывкара стали жертвами обмана, стремясь заработать в интернете. Лжемаркетологи предложили им писать положительные отзывы и оценки на определённой торговой площадке. В результате 30-летний сотрудник образовательного учреждения потерял 330 тысяч рублей, а местный студент лишился более 480 тысяч кредитных денег.
В настоящее время по всем этим случаям сотрудники полиции Республики Коми возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".