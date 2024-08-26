От криминала до геокешинга: экскурсии в Сыктывкаре в последний день лета

Горожанам и гостям столицы Коми предлагают необычные пешие экскурсии. Среди маршрутов – путешествие по криминальным местам, правда, не нынешним, а былым: в эпоху, когда Сыктывкар назывался Усть-Сысольском.

Креативная идея принадлежит муниципальной галерее «Пейзажи Севера». Экскурсия под многообещающим названием «Криминальный Усть-Сысольск» (16+) состоится 31 августа в формате обхода некоторых улиц с рассказом эксперта о курьёзных происшествиях и преступлениях, соверешенных на рубеже 18-19 веков. После признания Усть-Сысольска городом начали формироваться и первые судебные и правоохранительные органы, где стали накапливаться следственные дела, некоторые из них сих пор скрыты в архиве от посторонних глаз под грифом «секретно».