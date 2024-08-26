От криминала до геокешинга: экскурсии в Сыктывкаре в последний день лета
- 19:45 26 августа
- 6+
- Дарья Шучалина
Горожанам и гостям столицы Коми предлагают необычные пешие экскурсии. Среди маршрутов – путешествие по криминальным местам, правда, не нынешним, а былым: в эпоху, когда Сыктывкар назывался Усть-Сысольском.
Креативная идея принадлежит муниципальной галерее «Пейзажи Севера». Экскурсия под многообещающим названием «Криминальный Усть-Сысольск» (16+) состоится 31 августа в формате обхода некоторых улиц с рассказом эксперта о курьёзных происшествиях и преступлениях, соверешенных на рубеже 18-19 веков. После признания Усть-Сысольска городом начали формироваться и первые судебные и правоохранительные органы, где стали накапливаться следственные дела, некоторые из них сих пор скрыты в архиве от посторонних глаз под грифом «секретно».
Для любителей здорового образа жизни галерея подготовила на последний день лета экскурсию Сыктывкар спортивный» (12+) о проведении в 1920–2020 годах крупных международных турниров и соревнований, о выдающихся спортсменах, которые прославили Коми на весь мир, а также о памятных местах и объектах, связанных с зарождением и становлением как любительского и детско-юношеского, так и профессионального спорта.
Фанаты краеведения могут стать участниками экскурсии «Но ты мне улица – родная» (6+) в формате знакомства с развитием одной из самых зеленых частей города Сыктывкара. Чем уникальна и значима улица Димитрова? Какова судьба человека, именем которого она названа? Раскрывают ли архивы ее тайны, а что так и останется загадкой для нашего поколения горожан?
Также в эту субботу можно совершить геокешинг в рамках экскурсии «Вдоль по улице Советской» (6+). Посетителей ждет приключенческая игра, которая позволит лучше узнать историю, культуру и архитектуру города. Участников познакомят с улицей Спасской, а ныне Советской. Им предстоит найти тайники, запрятанные возле памятника Домне Каликовой, арт-объекта «Купеческий сундук», известного Дома купца Оплеснина, бывшей Ремесленной школы. А еще горожан погрузят в историю старинных зданий на Советской.
Еще одна экскурсия «Сыктывкар глазами художников» (7+) заинтересует любителей богемы: она познакомит с произведениями изобразительного искусства в жанре городского пейзажа, с биографическими сведениями о достопримечательностях Сыктывкара, а также - с творчеством художников Коми, запечатлевших исторические места города.