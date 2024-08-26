Жителям Коми рассказали, каким топ-менеджерам предлагают самые высокие зарплаты
- 16:45 26 августа
- 12+
- Инесса Богатая
Эксперты hh.ru подвели итоги года и определили, топ-менеджерам из каких профессиональных областей работодатели готовы предлагать самые высокие зарплаты, а также выяснили, какие профессии оказались в числе самых низкооплачиваемых.
Анализ вакансий, размещенных в Коми этим летом, показывает, что наибольшие зарплаты предлагают сварщикам — около 273 тысяч рублей в месяц. Интересно, что водители, которые также не занимают руководящие должности, находятся на втором месте с доходом в 195 тысяч рублей. Они могут соперничать по уровню дохода, например, с главными инженерами проектов, которым предлагают 180 тысяч рублей. В числе других высокооплачиваемых управленческих должностей — руководитель АХО с зарплатой 160 тысяч рублей.
Также был составлен рейтинг самых низкооплачиваемых профессий в Коми. Наименее оплачиваемыми оказались мерчендайзеры (25 тысяч рублей), воспитатели (30 тысяч рублей) и уборщики (33 тысячи рублей).
Директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова поясняет:
"Прежде всего, уровень зарплат определяется дефицитностью профессии, а отраслевая принадлежность или сектор экономики менее влияют на это. Присутствие педагогов и нянь в антирейтинге обусловлено тем, что их основным работодателем является госсектор, где низкая адаптивность к рынку труда и зарплаты индексируются планово раз в год, хотя проблема с нехваткой педагогов в школах и детских садах существует. В целом, список специализаций с низкой оплатой труда состоит из тех профессий, которые не требуют профессионального образования или специфических навыков и квалификации (например, дворники, уборщики, мерчендайзеры, охранники, кассиры, операторы ПК, специалисты контакт-центров, продавцы, хостес, администраторы), или тех, на кого нет острого спроса (артисты, психологи, делопроизводители, режиссеры)."
Как можно повысить свою ценность на рынке труда
В наши дни, независимо от выбранной профессии, недостаточно однажды освоить узкоспециализированные знания и за несколько лет отточить их применение. Подходы к работе могут изменяться несколько раз в год. Работодатели особенно ценят тех, кто легко адаптируется к изменениям и быстро осваивает новые технологии. Еще более востребованы те, кто способен предвидеть новые полезные тренды и внедрять их на практике до получения распоряжений сверху.