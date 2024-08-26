Жителям Коми рассказали, каким топ-менеджерам предлагают самые высокие зарплаты

Эксперты hh.ru подвели итоги года и определили, топ-менеджерам из каких профессиональных областей работодатели готовы предлагать самые высокие зарплаты, а также выяснили, какие профессии оказались в числе самых низкооплачиваемых.

Анализ вакансий, размещенных в Коми этим летом, показывает, что наибольшие зарплаты предлагают сварщикам — около 273 тысяч рублей в месяц. Интересно, что водители, которые также не занимают руководящие должности, находятся на втором месте с доходом в 195 тысяч рублей. Они могут соперничать по уровню дохода, например, с главными инженерами проектов, которым предлагают 180 тысяч рублей. В числе других высокооплачиваемых управленческих должностей — руководитель АХО с зарплатой 160 тысяч рублей.

Также был составлен рейтинг самых низкооплачиваемых профессий в Коми. Наименее оплачиваемыми оказались мерчендайзеры (25 тысяч рублей), воспитатели (30 тысяч рублей) и уборщики (33 тысячи рублей).

Директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова поясняет: