В Коми сотрудники ГАИ за три дня поймали более 20 пьяных водителей

В Коми за три дня сотрудники ГАИ зафиксировали 171 нарушение автомобилистов. Все они выехали на "встречку". Большинство инцидентов случилось на загородных трассах. А также более шести тысяч водителей превысили скорость. Кроме того, 21 автомобилист сел за руль в пьяном состоянии. О такой статистике сообщает МВД по Коми.

Сотрудники управления Госавтоинспекции провели рейд "Трасса". Сейчас на дорогах стало темно, а моросящий дождь и сильные ветры усугубляют ситуацию. В связи с этим дорожные полицейские проводят разъяснительные беседы с водителями на трассах как регионального, так и местного значения, а также на федеральной автодороге "Вятка".