В Коми сотрудники ГАИ за три дня поймали более 20 пьяных водителей
- 10:45 26 августа
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- Инесса Богатая
В Коми за три дня сотрудники ГАИ зафиксировали 171 нарушение автомобилистов. Все они выехали на "встречку". Большинство инцидентов случилось на загородных трассах. А также более шести тысяч водителей превысили скорость. Кроме того, 21 автомобилист сел за руль в пьяном состоянии. О такой статистике сообщает МВД по Коми.
Сотрудники управления Госавтоинспекции провели рейд "Трасса". Сейчас на дорогах стало темно, а моросящий дождь и сильные ветры усугубляют ситуацию. В связи с этим дорожные полицейские проводят разъяснительные беседы с водителями на трассах как регионального, так и местного значения, а также на федеральной автодороге "Вятка".
В ходе бесед сотрудники полиции рекомендуют водителям соблюдать допустимую скорость и при необходимости ее снижать, чтобы обеспечить контроль над транспортным средством. Еще одним условием безопасной езды является увеличение дистанции до транспорта впереди. Также важно быть внимательным и осторожным при совершении манёвров, особенно на наиболее опасных участках дорог: мостах, путепроводах, крутых спусках и поворотах.