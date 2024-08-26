Минюст РФ приостановил статус адвоката бывшего ректора СГУ Марины Истиховской
- 11:45 26 августа
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- Инесса Богатая
В реестре адвокатов России зафиксировано приостановление адвокатского статуса Марины Истиховской. Соответствующий приказ Министерства юстиции РФ по Республике Коми был подписан 22 августа 2024 года. Свидетельство, полученное 11 мая 2021 года, было передано обратно в Министерство.
Напомним, что М. Истиховская, занимая пост ректора Сыктывкарского государствонного университета, оказалась под уголовным преследованием по двум эпизодам статьи о превышении должностных полномочий. Также отметим, что ранее, в 2015 году, ен также отстранили от должности председателя Госсовета Коми при расследовании дела против экс-главы территории Вячеслава Гайзера.
Добавим, что шесть лет М. Истиховская стремилась доказать свою невиновность, доходя до Третьего кассационного суда, который в 2021 году окончательно признал отсутствие состава преступления в её действиях.
Кстати, после всех судебных процессов Истиховская начала свою деятельность в международной адвокатской коллегии в Москве "Закон и право".