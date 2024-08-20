В Коми ожидаются грозы и сильные дожди
- 10:45 20 августа
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- Инесса Богатая
В Республике Коми вновь ожидаются грозы. Об опасном природном явлении предупредили синоптики ЦГМС по региону.
Сегодня, 20 августа в республике в ближайшее время и до шести вечера прогнозируются сильные грозы и ливни. Осадки выпадут до 25 миллиметров за 12 часов. Под воздействием непогоды оказались все района Коми, за исключением Печорского, Усинского, Интинского и Воркутинского.
Напомним, в Сыктывкаре снова зафиксировали факт мошенничества. В МВД столицы Коми обратилась 47-летняя психолог. Женщина потеряла более 1,8 млн рублей. Злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников телекоммуникационной компании, банка и полиции, убедили ее перевести деньги на "безопасный" счет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".