В Коми ожидаются грозы и сильные дожди

В Республике Коми вновь ожидаются грозы. Об опасном природном явлении предупредили синоптики ЦГМС по региону.

Сегодня, 20 августа в республике в ближайшее время и до шести вечера прогнозируются сильные грозы и ливни. Осадки выпадут до 25 миллиметров за 12 часов. Под воздействием непогоды оказались все района Коми, за исключением Печорского, Усинского, Интинского и Воркутинского.