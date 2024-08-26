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В Коми полиция задержала четверых браконьеров, которые незаконно ловили рыбу на реке Ижма

В Коми полиция задержала четверых браконьеров, которые незаконно ловили рыбу на реке ИжмаФото МВД по Коми

В Сосногорске возбуждено уголовное дело за незаконный вылов рыбы группой людей. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

По данным ведомства, четверо жителей Пермского края незаконно выловили рыбу непромыслового размера в реке Ижме. Добавим, что рыбаки добыли 141 хариуса, размер которых был меньше допустимого для любительского рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне. Также отметим, ущерб от нелегальной добычи оценен примерно в 130 тысяч рублей.

При осмотре автомобиля обвиняемых полицейские обнаружили бочки, в которых хранилось еще 558 рыб различных видов. Правоохранители изъяли все незаконно нажитое. Рыба отправили на ихтиологическую экспертизу.

Браконьерам выбрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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