В Коми прокладка теплосетей выполнена на 77%

Глава Республики Коми Владимир Уйба и руководитель ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду и проект газовой котельной в Инте.

Ход выполнения работ идет по плану. В течение первых восьми месяцев 2024 года ремонт был произведен на 24 единицах основного оборудования станции. Уровень выполнения программы перекладки тепловых сетей составляет 77%, предусматривается замена 14, 77 км трубопроводов.

22 августа, в соответствии с решением городской администрации, в Воркуте начался отопительный сезон. На ближайшей неделе планируется подача тепла в социальные учреждения других городов, где работает "Т Плюс" в регионе.

В Инте продолжается строительство новой газовой водогрейной котельной, которая заменит устаревшую угольную ТЭЦ и значительно улучшит качество горячего водоснабжения. Проект частично профинансирован федеральным Фондом развития территорий. На встрече отметили, что из-за объективных причин изменились стоимость и сроки строительства. Обновленный график предусматривает ввод котельной в эксплуатацию в сентябре 2025 года.