Александр Ведяхин: Искусственный Интеллект поможет готовить студентов по индивидуальным трекам
- 09:10 26 августа
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- astakhovaxenia
Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе рабочего визита в Томскую область
В рамках рабочей встречи с губернатором Томской области Владимиром Мазуром первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил большой потенциал использования искусственного интеллекта в сфере подготовки профессиональных кадров.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Мы видим большие перспективы в реализации этого направления, которое позволит работодателю в широком смысле этого слова лучше понимать выпускников и делать более точный выбор людей для конкретной работы. Отслеживание индивидуальных траектории студента, понимание его мягких и профессиональных навыков поможет видеть, какие качества необходимо развить и делать это более предметно. Это путь к гармоничному развитию личности и подготовке более востребованных специалистов. В решении этой задачи могут быть использованы технологии искусственного интеллекта. Развитие человеческого потенциала — это одна из приоритетных задач, поставленных Президентом и Правительством. Это сегодня актуальная федеральная повестка и на это есть большой запрос."