Жителя Коми осудили за незаконное хранение более 200 граммов взрывчатого вещества
- 20:45 26 августа
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- Инесса Богатая
Интинский городской суд вынес приговор местному жителю за нелегальное хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
По данным ведомства, мужчина хранил у себя дома найденное взрывчатое вещество без соответствующего разрешения. Сотрудники ОМВД изъяли его при обследовании помещений.
Экспертиза установила, что изъятый предмет представляет собой промышленно изготовленный одноосновный цилиндрический порох, общей массой 264, 3 г, который используется для снаряжения боеприпасов к огнестрельному оружию.
На судебном заседании мужчина признал свою вину.
Принимая во внимание незначительный вес изъятого пороха, обстоятельства его нахождения, отсутствие отягчающих обстоятельств и то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, суд ограничил его свободу на 2 года.
Приговор пока не вступил в законную силу.