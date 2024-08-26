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Жителя Коми осудили за незаконное хранение более 200 граммов взрывчатого вещества

Жителя Коми осудили за незаконное хранение более 200 граммов взрывчатого веществаФото из архива

Интинский городской суд вынес приговор местному жителю за нелегальное хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

По данным ведомства, мужчина хранил у себя дома найденное взрывчатое вещество без соответствующего разрешения. Сотрудники ОМВД изъяли его при обследовании помещений.

Экспертиза установила, что изъятый предмет представляет собой промышленно изготовленный одноосновный цилиндрический порох, общей массой 264, 3 г, который используется для снаряжения боеприпасов к огнестрельному оружию.

На судебном заседании мужчина признал свою вину.

Принимая во внимание незначительный вес изъятого пороха, обстоятельства его нахождения, отсутствие отягчающих обстоятельств и то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, суд ограничил его свободу на 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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