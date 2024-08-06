Появилось видео задержания безногого участника СВО в Инте, к которому применили насилие полицейские

Скрин видео тг-канала Brief

Появилось видео задержания безногого участника СВО, к которому применил насилие сотрудник полиции. Кадры с места происшествия опубликовал канал BRIEF Напомним, резонансная история всплыла в сети несколько дней назад. В региональном управлении Следственного комитета завели уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») на одного из сотрудников полиции Инты. Позднее ситуацию взял на контроль руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

По версии следствия, 14 июля правоохранители приехали на вызов в квартиру на улице Морозова. Мужчину, что находится в квартире, доставили в дежурную часть. При этом в отношении него применили насилие и специальные средства. Ведется расследование, следователи должны дать правовую оценку действиям задержанного.

В пресс-службе МВД по Коми также опубликовали официальный релиз по данному инциденту. Так, в ведомстве пояснили, что 14 июля в интинский отдел полиции поступила информация о драке в квартире на улице Морозова, где мужчина избивал женщину. На место происшествия отправились сотрудники полиции, где обнаружили 30-летнего жителя с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, хватался за одежду полицейского и отталкивал его. Правоохранители неоднократно призывали нарушителя прекратить противоправные действия, однако тот на замечания не реагировал, а после набросился на сотрудника. Согласно закону "О полиции", полицейский применил физическую силу, после чего мужчину доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Материалы проверки уже отправлены в следственные органы для принятия правового решения.

Добавим, в сети местные жители, комментируя ситуацию с задержанием, заявили, что пострадавший задержанный действительно вёл себя агрессивно, и, ещё будучи в здании, кидался на полицейских. Кроме того, мужчина ведёт маргинальный образ жизни, неоднократно устраивал дебоши в квартире и ранее имел судимость за наркотики.

Маргарита Захарова, сегодня в 6:47

Появилось видео задержания безногого участника СВО, к которому применил насилие сотрудник полиции. Кадры с места происшествия опубликовал канал BRIEF

Напомним, резонансная история всплыла в сети несколько дней назад. В региональном управлении Следственного комитета завели уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») на одного из сотрудников полиции Инты. Позднее ситуацию взял на контроль руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

По версии следствия, 14 июля правоохранители приехали на вызов в квартиру на улице Морозова. Мужчину, что находится в квартире, доставили в дежурную часть. При этом в отношении него применили насилие и специальные средства. Ведется расследование, следователи должны дать правовую оценку действиям задержанного.

В пресс-службе МВД по Коми также опубликовали официальный релиз по данному инциденту. Так, в ведомстве пояснили, что 14 июля в интинский отдел полиции поступила информация о драке в квартире на улице Морозова, где мужчина избивал женщину. На место происшествия отправились сотрудники полиции, где обнаружили 30-летнего жителя с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, хватался за одежду полицейского и отталкивал его. Правоохранители неоднократно призывали нарушителя прекратить противоправные действия, однако тот на замечания не реагировал, а после набросился на сотрудника. Согласно закону "О полиции", полицейский применил физическую силу, после чего мужчину доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Материалы проверки уже отправлены в следственные органы для принятия правового решения.