В сыктывкарском "Строителе" неизвестные разгромили парк
- 16:30 26 августа
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- Инесса Богатая
Фото МКП "Жилкомсервис"
В парке Строитель в Сыктывкаре снова были совершены акты вандализма, сообщила компания "Жилкомсервис".
Сотрудники компании сообщили, что 19 и 22 августа неизвестные лица повредили скамейку и вырвали урну из ее основания.
"Мы незамедлительно обратились в полицию для возбуждения уголовного дела", – пояснили в "Жилкомсервисе".
Компания призывает жителей и гостей города бережно относиться к муниципальному имуществу.
"Если вы стали свидетелем актов вандализма, пожалуйста, привлекайте нарушителей к ответственности, фиксируйте факты и сообщайте нам либо в соответствующие органы", – просят представители организации.
Ранее Беличьем парке малолетние вандалы сломали несколько электрощитков, урн и кормушку для белок.