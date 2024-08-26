В сыктывкарском "Строителе" неизвестные разгромили парк

В парке Строитель в Сыктывкаре снова были совершены акты вандализма, сообщила компания "Жилкомсервис".

Сотрудники компании сообщили, что 19 и 22 августа неизвестные лица повредили скамейку и вырвали урну из ее основания.

"Мы незамедлительно обратились в полицию для возбуждения уголовного дела", – пояснили в "Жилкомсервисе".

Компания призывает жителей и гостей города бережно относиться к муниципальному имуществу.