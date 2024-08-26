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В сыктывкарском "Строителе" неизвестные разгромили парк

В сыктывкарском "Строителе" неизвестные разгромили паркФото МКП "Жилкомсервис"

В парке Строитель в Сыктывкаре снова были совершены акты вандализма, сообщила компания "Жилкомсервис".

Сотрудники компании сообщили, что 19 и 22 августа неизвестные лица повредили скамейку и вырвали урну из ее основания.

"Мы незамедлительно обратились в полицию для возбуждения уголовного дела", – пояснили в "Жилкомсервисе".

Компания призывает жителей и гостей города бережно относиться к муниципальному имуществу.

"Если вы стали свидетелем актов вандализма, пожалуйста, привлекайте нарушителей к ответственности, фиксируйте факты и сообщайте нам либо в соответствующие органы", – просят представители организации.

Ранее Беличьем парке малолетние вандалы сломали несколько электрощитков, урн и кормушку для белок.

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