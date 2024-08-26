Как коммунальщики в Сыктывкаре готовят город к зиме

Предприятия отрасли ЖКХ завершают в столице Коми подготовку к новому отопительному сезону. Что сделано в Сыктывкаре для горожан в части укрепления надежности подачи холодной воды?

За предоставление этой коммунальной услуги в большей части муниципалитета отвечает Сыктывкарский водоканал. Почти все намеченные на период летней кампании планы предприятие уже выполнило. В том числе, проведена долгожданная реконструкция водопровода по улице Огородная. Перекладываемая старая труба выполнена из стали диаметром 300 миллиметров. Новая - из ПНД диаметром 225 миллиметров.