Как коммунальщики в Сыктывкаре готовят город к зиме
- 17:16 26 августа
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- Дарья Шучалина
Предприятия отрасли ЖКХ завершают в столице Коми подготовку к новому отопительному сезону. Что сделано в Сыктывкаре для горожан в части укрепления надежности подачи холодной воды?
За предоставление этой коммунальной услуги в большей части муниципалитета отвечает Сыктывкарский водоканал. Почти все намеченные на период летней кампании планы предприятие уже выполнило. В том числе, проведена долгожданная реконструкция водопровода по улице Огородная. Перекладываемая старая труба выполнена из стали диаметром 300 миллиметров. Новая - из ПНД диаметром 225 миллиметров.
- Реконструкция выполнена бестраншейным способом «труба в трубу», - отметили «Про Городу» на предприятии, внедряющем каждый год всё более и более новые производственные технологии. – При этом мы доставили минимум неудобств потребителям. Чтобы не прекращать подачу холодной воды, на период ремонтных работ был проложен надземный временный водопровод. Так что дискомфорт временно ощутили разве что водители, передвигавшиеся по этой части города.
Промежуточные итоги всех видов работ, выполненных за лето перед стартом отопительного сезона, руководство водоканала доложит завтра, 27 августа, на очередной общегородской планерке под председательством главы – руководителя администрации столицы Коми Владимира Голдина.
Также перед ним будут держать во вторник отчет и директора остальных коммунальных служб. Подача отопления, как обычно, начнется с детсадов, школ, больниц и остальных социальных учреждений, а затем батареи станут горячими и в жилых многоквартирных домах. Традиционно отопительный сезон в нашем муниципалитете стартует в сентябре – после того, как на протяжении пяти суток температура опустится и будет держаться на плюс восьми градусах или ниже.
Пока в Сыктывкаре доживает свое время лето – управляющие компании, ТСЖ и ЖСК тоже должны успеть завершить подготовку многоквартирных домов к зиме, чтобы получить паспорта готовности от органов надзора. По данным «Про Города», в еженедельном режиме главы всех городов и районов отчитываются о проделанной работе Минстрою Коми, где эта тема сейчас – на особом контроле.