В Прилузье поездка на "Оке" привела к гибели молодого мужчины
- 09:00 26 августа
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- Татьяна Зубова
В Прилузском районе в аварии погиб молодой водитель "Оки". Эту информацию подтвердили в Управлении ГИБДД МВД по Коми.
По информации ведомства, авария случилась вчера, 25 августа, около восьми часов вечера. За рулем автомобиля ВАЗ-111130 "Ока" находился водитель 1996 года рождения. Он двигался по трассе Занулье - Матвеевский - Гарь - Коржинский в сторону Спаспоруба. На 45-м километре дороги, мужчина потерял контроль над транспортным средством, съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся.
В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков. Следует отметить, что пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.
В ведомстве также отметили, что погибший имел водительское удостоверение категории С и С1.
Напомним, ранее в столице Коми авария с участием мотоциклиста унесла жизнь молодого мужчины.