В Прилузье поездка на "Оке" привела к гибели молодого мужчины

В Прилузском районе в аварии погиб молодой водитель "Оки". Эту информацию подтвердили в Управлении ГИБДД МВД по Коми.

По информации ведомства, авария случилась вчера, 25 августа, около восьми часов вечера. За рулем автомобиля ВАЗ-111130 "Ока" находился водитель 1996 года рождения. Он двигался по трассе Занулье - Матвеевский - Гарь - Коржинский в сторону Спаспоруба. На 45-м километре дороги, мужчина потерял контроль над транспортным средством, съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся.