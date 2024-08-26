Промышленная революция в современных российских ИТ-разработках неминуема

Вынужденное решение крупных российских компаний отказаться от современных иностранных технологий привело к значительным изменениям и настоящей промышленной революции в некоторых направлениях информационных технологий, заявил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, во время пресс-конференции в Москве.

В качестве примера Вадим Кулик упомянул зарубежные маршрутизаторы, которые долгое время были незаменимыми на рынке.

«Эти продукты были хорошими, но, к сожалению, импортными, и их использование стало проблематичным. Однако сейчас им на смену приходят программно-управляемые сети. Это стало настоящим скачком в понимании управления сетями — можно сказать, промышленной революцией. И сейчас мы видим, что многие компании на рынке совершают подобные скачки в различных ИТ-направлениях, проводя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Мне лично очень интересно наблюдать, как такие тупики всё чаще приводят к совершенно новым скачкам, настоящим промышленным революциям в отдельных областях. Всё это даёт надежду на то, что в итоге на нашем рынке останется совсем немного решений, зависящих от зарубежных технологий», — сказал Вадим Кулик.

Топ-менеджер также выделил основные тенденции в российском финтехе: с одной стороны, импортозамещение и технологический суверенитет, а с другой — разработка и усовершенствование инновационных клиентских сервисов и технологий, таких как OpenAPI, биоэквайринг, цифровые помощники и другие.