Более четверти респондентов планируют оплатить дополнительное образование детей

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Более четверти респондентов планируют оплатить дополнительное образование детей По данным опроса ВТБ, наступающей осенью 21% россиян планирует получать платное образование или проходить курсы, 25% респондентов будут оплачивать дополнительное обучение детей. Каждый четвертый опрошенный отметил, что планирует использовать скидки или кешбэк при оплате обучения.

Почти половина (46%) участников опроса планирует вложить в обучение от 15 до 50 тыс. рублей. Готовы потратить на обучение до 15 тыс. рублей – 22% респондентов, столько же – от 50 до 100 тыс. рублей (в Москве треть респондентов). 9% участников опроса готовятся заплатить за обучение более 100 тыс. рублей.

68% опрошенных рассчитывают оплачивать обучение из собственных средств. Также для оплаты обучения респонденты планируют использовать скидки на обучение (26%), кешбэк по банковским картам (25%), средства от налогового вычета (17%) и образовательные кредиты (10%). Воспользоваться нецелевыми кредитами для оплаты обучения хотели бы 21% опрошенных.