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Последняя неделя лета порадует жителей Коми теплой погодой

Последняя неделя лета порадует жителей Коми теплой погодойФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Согласно данным Коми ЦГМС, новая неделя ознаменуется значительным потеплением. Юго-западные ветры принесут тёплый воздух даже в Заполярье. Дневные температуры варьируются от 25°C в Прилузском районе до 20°C на крайнем северо-востоке региона, что в среднем на 6°C выше обычных показателей.

Однако, во вторник и среду, атмосферный фронт с дождями и местами грозами, перемещающийся с северо-запада на юго-восток, принесёт с собой похолодание. К выходным дневные температуры снизятся до 13-18°C, а в Воркуте — не выше 10°C.

Напомним, сегодня, 26 августа, синоптики также обещают тёплый солнечный день в большинстве районов республики. Кратковременные осадки ожидаются только ночью, при этом температура воздуха останется довольно высокой. Синоптики обещают около +7... +12С ночью и до +20... +25С в дневное время суток.

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