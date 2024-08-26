Последняя неделя лета порадует жителей Коми теплой погодой
- 08:30 26 августа
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- Татьяна Зубова
Согласно данным Коми ЦГМС, новая неделя ознаменуется значительным потеплением. Юго-западные ветры принесут тёплый воздух даже в Заполярье. Дневные температуры варьируются от 25°C в Прилузском районе до 20°C на крайнем северо-востоке региона, что в среднем на 6°C выше обычных показателей.
Однако, во вторник и среду, атмосферный фронт с дождями и местами грозами, перемещающийся с северо-запада на юго-восток, принесёт с собой похолодание. К выходным дневные температуры снизятся до 13-18°C, а в Воркуте — не выше 10°C.
Напомним, сегодня, 26 августа, синоптики также обещают тёплый солнечный день в большинстве районов республики. Кратковременные осадки ожидаются только ночью, при этом температура воздуха останется довольно высокой. Синоптики обещают около +7... +12С ночью и до +20... +25С в дневное время суток.