Последняя неделя лета порадует жителей Коми теплой погодой

Согласно данным Коми ЦГМС, новая неделя ознаменуется значительным потеплением. Юго-западные ветры принесут тёплый воздух даже в Заполярье. Дневные температуры варьируются от 25°C в Прилузском районе до 20°C на крайнем северо-востоке региона, что в среднем на 6°C выше обычных показателей.

Однако, во вторник и среду, атмосферный фронт с дождями и местами грозами, перемещающийся с северо-запада на юго-восток, принесёт с собой похолодание. К выходным дневные температуры снизятся до 13-18°C, а в Воркуте — не выше 10°C.