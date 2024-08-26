Кабадраники – фишка сезона: готовлю только так, теперь кабачки не раздаю, а собираю комплименты от семьи и гостей

Этим летом стало особенно популярным блюдо, которое представляет из себя нечто среднее между драниками и кабачковыми оладьями, готовится примерно так же.

Базовым рецептом приготовления кабадраников поделился повар Иван Истомин. Он рассказал, что для приготовления этого блюда понадобятся в равных пропорциях кабачки и картофель, яйца из расчета 3 штуки на 2 кг продукта, мука – 3 столовые ложки на этот же объем, 1 средняя головка репчатого лука. По вкусу можно добавить зелень (петрушку или укроп), а также 2–3 зубчика чеснока.