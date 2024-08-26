В Коми мужчина обокрал родную мать, чтобы купить очки и телефон

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми мужчина обокрал родную мать. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело против 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в краже, причинившей значительный ущерб гражданину.

Как следует из материалов дела, в конце мая 2024 года сельчанин освободился из мест лишения свободы и вернулся в родной поселок. Уже в июня он "подобрал" момент, когда матери не будет в квартире, обыскал жилье, нашел и украл спрятанные 30 тысяч рублей.

На эти деньги он купил мобильный телефон, солнцезащитные очки и алкоголь. Оставшуюся сумму он потратил в одном из увеселительных заведений.

Когда о происшествии стало известно правоохранителям, мужчину задержали. Он признал свою вину. Суд назначил "горе-сыну" наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии строгого режима