В Коми мужчина обокрал родную мать, чтобы купить очки и телефон
- 08:45 26 августа
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- Татьяна Зубова
В Коми мужчина обокрал родную мать. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело против 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в краже, причинившей значительный ущерб гражданину.
Как следует из материалов дела, в конце мая 2024 года сельчанин освободился из мест лишения свободы и вернулся в родной поселок. Уже в июня он "подобрал" момент, когда матери не будет в квартире, обыскал жилье, нашел и украл спрятанные 30 тысяч рублей.
На эти деньги он купил мобильный телефон, солнцезащитные очки и алкоголь. Оставшуюся сумму он потратил в одном из увеселительных заведений.
Когда о происшествии стало известно правоохранителям, мужчину задержали. Он признал свою вину. Суд назначил "горе-сыну" наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии строгого режима
В ведомстве также добавили, что приговор еще не вступил в законную силу.