В середине июля жизнь неработающих россиян изменится полностью: Татьяна Голикова рассказала про указ

В 2024 году российская пенсионная система претерпит значительные изменения, направленные на улучшение условий жизни пенсионеров. Согласно Социальному фонду России, во второй половине 2024 года средний размер пенсии для неработающих пожилых граждан повысится до 18 521 рубля за счёт дополнительного финансирования, которое привлекло внимание заместителя председателя правительства.

С середины июля жизнь всех неработающих граждан существенно изменится: Татьяна Голикова объявила о новом указе. В соответствии с ним, правила назначения пенсий по старости также претерпят изменения. В настоящее время возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, но эти ограничения вступят в силу только с 2028 года из-за переходного периода пенсионной реформы. В 2024, 2025 и 2027 годах ни один гражданин не сможет выйти на пенсию по возрасту.