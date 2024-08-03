Беспрецедентное заявление со времен лихих 90-х: Набиуллина призывает россиян готовиться к появлению новой валюты
- 14:15 3 августа
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- Служба новостей
Центральный Банк России рассматривает внедрение цифрового рубля как важную часть модернизации национальной финансовой системы. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что переход к цифровой валюте должен происходить постепенно в течение 5-7 лет с учетом интересов всех участников рынка.
Цифровой рубль займет значительную долю в платежах
По прогнозам ЦБ, если цифровая валюта быстро наберет популярность, то уже через год после запуска ее доля в общем объеме транзакций может составить 41%. Это свидетельствует о высоком спросе граждан на новые цифровые инструменты.
Цифровизация повысит эффективность финансов
Внедрение цифрового рубля обусловлено необходимостью развития более современной и доступной финансовой инфраструктуры. Диджитализация ускорит платежи, повысит прозрачность операций и улучшит мониторинг финансовых потоков.
Банк России проведет широкое обсуждение проекта
Регулятор намерен тщательно подготовить запуск цифровой валюты, обсудив все аспекты с экспертами и бизнес-сообществом. Это позволит свести к минимуму риски для финансовой системы и обеспечить комфортный переход.
Цифровой рубль укрепит позиции России в сфере финтеха
Успешная реализация проекта может сделать страну лидером в области цифровых валют и смоделировать трансформацию финансов для других государств.
Реализация инициативы потребует согласованных усилий всех сторон
Внедрение цифрового рубля - масштабная задача, решить которую смогут только при конструктивном взаимодействии регулятора, бизнеса и общества.