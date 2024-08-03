В Коми квартиры в новостройках подорожали сильнее, чем жилье во "вторичке"

Фото из архива "Про Города"

Но среди всех типов помещений есть те, которые по сравнению с прошлым годом оказались дешевле, — это квартиры низкого качества в старых домах, пишет БНК. Росстат каждый квартал обновляет средние цены на жилье во всех регионах страны.

Первичный рынок

В конце 2023-го стоимость квадратного метра в новостройках составляла примерно 1006,8 тыс. рублей. В 2024-м стоимость увеличилась и даже преодолела отметку в 110 тыс. рублей за «квадрат». Орган статистики стал отдельно указывать цену на квартиры улучшенного качества в новых домах — стоимость квадратного метра в таком жилье увеличилась до 111,2 тыс. рублей.

Вторичный рынок

Средняя цена квадратного метра в среднем по республике в конце 2023 года составила 89,8 тыс. рублей. В первом квартале этого года она выросла до 92,1 тыс., а во втором — еще примерно на 100 рублей.

Предложений на вторичном рынке больше — встречаются квартиры разных типов. И цены на них менялись по-разному.

Например, стоимость жилья низкого качества в начале 2024 года снизилась, причем достаточно значительно — с 69,2 тыс. до 64,5 тыс. рублей. Однако во втором квартале цены стали расти, и теперь «квадрат» стоит 66,8 тыс.

Квартиры среднего качества (типовые) за полгода выросли в цене на 1,5 тыс. за квадратный метр, хотя в первые три месяца наблюдалось незначительное снижение стоимости.

Динамика цен на квартиры улучшенного качества оказалась противоположной: в первом квартале стоимость «квадрата» увеличилась, а во втором квартале — снизилась. Но все равно, если сравнивать с концом 2023 года, то квартиры стали дороже на 2,5 тысячи за квадратный метр — сейчас его стоимость составляет 94,2 тыс. рублей.